Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Henry Bernet hat ein grosses Ziel: Er will vom Tennis leben können. Dafür hat der Basler bereits im Alter von 15 Jahren das Elternhaus verlassen und ist nach Biel gezogen. Der Schritt ins nationale Leistungszentrum von Swiss Tennis hat sich ausgezahlt: der 17-Jährige steht vor seiner Grand-Slam-Premiere.

Anfang Juni wird Bernet erstmals beim Junioren-Turnier der French Open in Paris aufschlagen. Das grossgewachsene Nachwuchstalent des TC Old Boys Basel verfügt nicht zuletzt dank seiner Grösse von knapp über 1,90 m über einen guten Aufschlag.

Sein Markenzeichen ist allerdings die einhändige Rückhand. Sie ist neben Bernets Herkunft, seinem Klub und seinem Talent der Hauptgrund für Vergleiche mit – Sie ahnen es – Roger Federer. Auch der «Maestro» hat seine Tennis-Laufbahn einst bei den Old Boys Basel lanciert. Seiner einhändigen Rückhand zuzuschauen, würden einige wohl als nichts weniger als puren Genuss beschreiben.

Wirklich ernst nehmen kann Bernet die Vergleiche mit Federer nicht. Warum das so ist und auf was sich der Basler bei seiner Grand-Slam-Premiere am meisten freut, hören Sie im Audio-Beitrag.