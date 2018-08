Eben erst ist das Teilnehmerfeld für den 2. Laver Cup komplettiert worden. In Chicago werden sich folgende sechsköpfige Auswahlen gegenüber stehen:

Europa: Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin, Kyle Edmund

Rest der Welt: Juan Martin Del Potro, Kevin Anderson, John Isner, Diego Schwartzman, Nick Kyrgios, Jack Sock

Doch bevor es nach der Premiere 2017 in Prag in der US-Metropole soweit ist, wurde bekannt, dass die Exhibition mit viel Tennis-Prominenz im folgenden Jahr in der Romandie gastiert. Die Organisatoren um Tony Godsick, der auch als Manager von Roger Federer wirkt, gaben Genf als Austragungsort bekannt. Gespielt wird vom 20. bis 22. September 2019 in der Palexpo-Halle.

«Es ist mir eine Ehre, den Laver Cup in die Schweiz zu bringen», erklärte der Laver-Cup-Vorsitzende Godsick. Federer selbst liess via Communiqué ausrichten: