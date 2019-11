Legende: Riesiges Interesse am Showkampf zwischen Roger Federer und Alexander Zverev in Mexiko City. imago images

Gemäss der übertragenden TV-Station ESPN verfolgten 42'517 Zuschauer die Exhibition-Partie zwischen Roger Federer und Alexander Zverev in der Stierkampf-Arena «Plaza de Toros» in Mexiko City. Der Schweizer siegte mit 3:6, 6:4 und 6:2.

Damit wurde die bisherige Bestmarke von 2010 deutlich übertroffen. Damals hatte ein Showmatch zwischen Kim Clijsters und Serena Williams 35'681 Zuschauer angelockt. Federer ist aber bestrebt, den neuen Rekord im Februar bei einem Exhibition-Match in Südafrika gegen Rafael Nadal bereits wieder zu übertreffen. Das Stadion in Kapstadt hat eine Kapazität von 55'000 Zuschauern.

Die Partie in Mexiko City war die 4. Station auf der Lateinamerika-Tournee von Federer und Zverev. Der geplante Auftritt am Tag zuvor in Kolumbiens Hauptstadt Bogota musste wegen einer Ausgangssperre abgesagt werden.

Zuvor hatte Federer in Chile gewonnen, Zverev siegte in Argentinien. Die beiden Profis werden ihre Tournee am Sonntagabend in Quito (ECU) beschliessen.