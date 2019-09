Beim neu geschaffenen ATP Cup in Australien wird die Schweiz Anfang nächstes Jahr in der Gruppe C auf Belgien und Grossbritannien treffen.

Am ATP Cup 2020 «down under»

Legende: Wer muss wem gratulieren? Roger Federer (links) und Andy Murray werden sich früh in der neuen Tennis-Saison begegnen. Getty Images

Das als Nummer 3 gesetzte Schweizer Duo mit Roger Federer und Henri Laaksonen trägt seine ersten Partien in Sydney aus. In der gleichen Stadt fand am Montag die Auslosung für den Event vom 3. bis 12. Januar 2020 statt.

Die beiden Swiss-Tennis-Vertreter werden sich gegen Grossbritannien und Belgien behaupten müssen, wollen sie in die K.o.-Phase vorrücken. Das neu lancierte Turnier ersetzt im Kalender den Hopman Cup in Perth, bei dem Federer an der Seite von Belinda Bencic zuletzt 2 Mal triumphierte.

Murray tastet sich heran

Für Grossbritannien tritt Andy Murray an, der seine Einzelkarriere wieder konsequent vorantreibt. Kürzlich sagte der Schotte, der Anfang 2019 an der Hüfte operiert worden war, dass er noch 4 bis 5 Monate brauche, um das Niveau seiner alten Rivalen Federer und Rafael Nadal zu erlangen. Früh in der Saison bekommt Murray also einen Härtetest.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trifft mit Serbien in Brisbane in der Gruppe A auf Frankreich und Südafrika. Auf Spanien mit Nadal warten in Perth Japan und Georgien.