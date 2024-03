Legende: In beneidenswerter Form Jannik Sinner. Keystone / AP Photo / Lynne Sladky

Jannik Sinner (ATP 3) hat seine Siegesserie gegen Daniil Medwedew (ATP 4) fortgesetzt und den Russen mit 6:1, 6:2 deklassiert. Der Südtiroler reihte in Florida den 5. Sieg gegen den Russen aneinander, nachdem er die ersten 6 Duelle auf der ATP-Tour gegen Medwedew verloren hatte.

Am Freitag zeigte sich das grössere Selbstvertrauen von Sinner. Aus der umkämpften Startphase mit 4 umkämpften Games ging der 22-Jährige mit einer 5:0-Führung heraus. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte er den 1. Satz gewonnen und nach 2 weiteren Breaks im 2. Umgang in 70 Minuten den Match.

Zverev oder Dimitrov als letzte Hürde

Im Final, seinem bereits 3. in Miami nach den verlorenen 2021 und 2023 (Niederlage gegen Medwedew), trifft Sinner am Sonntag entweder auf Alexander Zverev (ATP 5) oder Grigor Dimitrov (ATP 12). Mit einem weiteren Sieg, dem 22. im 23. Match des Jahres, würde der Melbourne-Sieger am Montag in der Weltrangliste auf Kosten von Carlos Alcaraz Rang 2 übernehmen.