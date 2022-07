Der 26-jährige Zürcher kann in Bastad keinen weiteren Exploit folgen lassen und unterliegt klar in 2 Sätzen.

Der Serbe Laslo Djere hat für Marc-Andrea Hüsler (ATP 108) im Achtelfinal des Sandplatzturniers in Bastad Endstation bedeutet. Der 26-jährige Zürcher verlor gegen die Weltnummer 53 in knapp eineinhalb Stunden 5:7, 2:6. Qualifikant Hüsler, der zuvor Fabio Fognini (ITA) und Holger Rune (DEN) hatte besiegen können, befand sich gegen Djere von Anfang an im Hintertreffen.

Im 1. Satz geriet der Linkshänder schnell 0:3 in Rückstand, ehe er sich auffing und zum 4:4 ausgleichen konnte. Im 2. Durchgang gab er nach 2:1-Führung (mit Break) gleich dreimal hintereinander seinen Service ab. In der kommenden Woche tritt Hüsler, dem im ATP-Ranking ein Sprung in die Top 100 gelingen könnte, mit einer Wildcard beim Swiss Open in Gstaad an.