Legende: «Bye Bye», Miami Für Iga Swiatek geht es nun zurück nach Europa, um sich auf die Sandplatz-Saison vorzubereiten. Robert Prange/Getty Images

Zuletzt erreichte Iga Swiatek an WTA-1000-Turnieren 10 Mal am Stück im Minimum die Viertelfinals. Diese Serie fand in Miami ein abruptes Ende. Gegen Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 16) ging die Weltnummer 1 aus Polen in gerade einmal 84 Minuten mit 4:6, 2:6 unter.

Somit wird es für Swiatek, die vor einer Woche das Turnier in Indian Wells gewonnen hatte, nichts mit dem «Sunshine Double». Die Enttäuschung darüber dürfte sich bei der 3-fachen French-Open-Siegerin in Grenzen halten. Für Swiatek erfolgt nun der Wechsel auf ihre Lieblingsunterlage Sand.

Alcaraz lässt Monfils keine Chance

Bei den Männern ist das «Sunshine Double» weiter möglich. Indian-Wells-Champion Carlos Alcaraz (ATP 2) hinterlässt auch in Miami derzeit einen starken Eindruck, dies musste auch Gaël Monfils (ATP 47) erfahren. Der Spanier machte mit dem Franzosen kurzen Prozess und siegte in 75 Minuten mit 6:2, 6:4. Im Achtelfinal trifft Alcaraz schon am Dienstag auf Lorenzo Musetti (ITA/ATP 24).