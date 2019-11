Roger Federer startet erfolgreich in seine Exhibition-Tournee durch Lateinamerika. Er schlägt Alexander Zverev in Chile.

Federer schlägt Zverev in erster Exhibition

Auftakt in Chile geglückt

Legende: Auftakt geglückt Roger Federer nach dem Sieg gegen Alexander Zverev. imago images

Trotz der heftigen Strassenproteste in der chilenischen Hauptstadt Santiago ging das erste von fünf Exhibition-Spielen in sechs Tagen in fünf verschiedenen Ländern Lateinamerikas wie geplant über die Bühne.

Dreisatz-Sieg auf Hartplatz

Vor 12'800 Fans gewann Roger Federer in der Nacht auf Mittwoch auf einem Hartplatz in der Movistar Arena 6:3, 4:6, 6:4 gegen den Deutschen Alexander Zverev.

Die weiteren Stationen der Tournee sind Buenos Aires, Bogota, Mexico City und Quito, das am Sonntagabend den Schlusspunkt bildet.

Im Moment sehe ich keinen Grund, zurückzutreten.

Am Rande des Showmatches sprach Federer auch über den weiteren Verlauf seiner Karriere. «Mein Rücktritt hängt von meiner Gesundheit ab. Im Moment sehe ich keinen Grund, zurückzutreten», sagte der 20-fache Grand-Slam-Champion Reportern.

2009 habe er sich zum ersten Mal die Frage gestellt, wann er zurücktreten wolle. 10 Jahre später sei er «genau dort, wo ich in diesem Alter sein wollte». Er hoffe einfach, dass der Rücktritt dereinst «nicht zu schwierig» werde.