Das Los meinte es für Stan Wawrinka zumindest in der 1. Runde gut. Zum Auftakt trifft der Lausanner (ATP 18) auf den 32-jährigen Pedro Sousa, die Nummer 108 der Welt.

Der erste Gesetzte, auf den Wawrinka treffen könnte, ist in der 3. Runde der Kanadier Milos Raonic (ATP 15). In den Achtelfinals würde dann wohl Titelverteidiger Novak Djokovic auf den Melbourne-Sieger von 2014 warten. Mit dem Serben hatte sich Wawrinka 2013 und 2014 in der Rod-Laver-Arena zwei denkwürdige Duelle geliefert.

Legende: Wie fit ist er? Rafael Nadal verzichtete wegen Rückenproblemen zuletzt auf Einsätze am ATP-Cup. imago images

Henri Laaksonen (ATP 136), der sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hat, trifft zum Auftakt auf den Italiener Salvatore Caruso (ATP 76). Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic startet gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 66) ins Turnier, Rafael Nadal spielt in der 1. Runde gegen den Serben Laslo Djere (ATP 56).

Resultate Tableau Männer

Teichmann erneut gegen Gauff

Bei den Frauen trifft die als Nummer 11 gesetzte Belinda Bencic in der Startrunde auf die Amerikanerin Lauren Davis (WTA 75). Die beiden bisherigen Duelle mit der 27-Jährigen aus Ohio entschied Bencic für sich. In der 2. Runde würden Barbora Strycova, die mit Bencic in Melbourne Doppel gespielt hat, oder Swetlana Kusnezowa aus Russland warten.

Legende: Es kommt zum Wiedersehen Jil Teichmann und Cori Gauff. Keystone

Ein hartes Los erwischte Jil Teichmann. Die Nummer 57 der Welt trifft in der Startrunde erneut auf die 16-jährige Amerikanerin Cori Gauff (WTA 48), der sie an einem der Vorbereitungsturniere in Melbourne in der 1. Runde nach einem hart umkämpften Match im Tiebreak des 3. Satzes unterlegen war. Im Falle eines Sieges würde in der 2. Runde wohl die als Nummer 5 gesetzte Jelina Switolina aus der Ukraine auf Teichmann warten.