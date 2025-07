Die drei mit einer Wildcard ausgestatteten Schweizer dürfen mit der Auslosung für die Swiss Open in Gstaad zufrieden sein.

Wawrinka startet in Gstaad gegen einen Kasachen

Legende: Wie weit geht es für ihn in Gstaad? Stan Wawrinka. Keystone/TERESA SUAREZ

Stan Wawrinka (ATP 153), der diese Woche bei einem Challenger-Turnier in Iasi aufsteigende Form zeigt, darf kommende Woche bei den Swiss Open in Gstaad auf mindestens zwei Auftritte hoffen. In der Startrunde trifft der Finalist von 2005 auf den Kasachen Alexander Schewtschenko (ATP 98). Dies ergab die Auslosung vom Samstag.

Das bisher einzige Duell mit Schewtschenko hat Wawrinka vor zwei Jahren in Basel verloren. In der 2. Runde würde gleich ein weiterer Kasache warten: der als Nummer 2 gesetzte Alexander Bublik (ATP 31).

Stricker trifft auf Hugues

Dominic Stricker (ATP 238) bekommt es zum Auftakt mit dem eher als Doppelspezialisten bekannten Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 127) zu tun, ehe es zu einem reizvollen Treffen mit dem topgesetzten Casper Ruud kommen würde. Jérôme Kym (ATP 162) trifft auf einen Qualifikanten. Alle drei Schweizer profitieren in Gstaad von einer Wildcard.