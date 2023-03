Beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells könnte es bereits in der 2. Runde zu einem Schweizer Duell kommen.

Legende: Freundinnen und bald Gegnerinnen? Jil Teichmann (l.) und Belinda Bencic. imago images/Zuma Wire/Rob Prange

Belinda Bencic (WTA 9) und Jil Teichmann (WTA 39) sind beim Turnier in Indian Wells dem gleichen Tableau-Viertel zugelost worden. Während Bencic zum Auftakt ein Freilos geniesst, muss Teichmann gegen eine Qualifikantin ran. Gewinnt die Seeländerin ihr Auftaktspiel in der kalifornischen Wüste, käme es in der 2. Runde zum Duell gegen Bencic.

Weitere Schweizerinnen werden in Indian Wells nicht dabei sein. Viktorija Golubic, Ylena In-Albon und Simona Waltert blieben alle in der Qualifikation hängen.

Wawrinka gegen Riedi?

Noch Chancen auf die Qualifikation fürs Hauptfeld hat Leandro Riedi (ATP 135). Schafft der 21-Jährige dies, könnte es ebenfalls zu einem Schweizer Duell kommen. Der erste Gegner von Stan Wawrinka (ATP 100) wird ein Qualifikant sein.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) trifft zum Auftakt auf den Spanier Pedro Martinez (ATP 120). In der 2. Runde würde wohl Félix Auger-Aliassime (ATP 8) warten.