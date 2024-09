Legende: Spricht über das mögliche Karriereende von Rafael Nadal Roger Federer. Getty Images/ Maja Hitij

Am Rande des Laver Cups in Berlin (20.-22. September) hat sich Roger Federer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zum Karriereende von Rafael Nadal geäussert.

Ich habe so gehofft, dass er noch irgendwie am Schluss ein Match reinbekommt. Aber er hat einfach gesagt, er macht es lieber nicht, kann nicht und fühlt sich nicht bereit.

«Die Zeit nagt an einem. Am Schluss ist es dann vielleicht auch hilfreich, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen. Und wenn es dann mal vorbei wäre, bist du auch einfach mal wieder entspannt und sagst: ‹Ach, zum Glück kein Training, zum Glück keine Matches mehr›», sagte der Baselbieter.

Nadal musste seine Teilnahme in Berlin wieder absagen. Ob eine erneute Verletzung der Grund für sein Fehlen in der deutschen Hauptstadt ist, ist nicht bekannt. «Ich habe so gehofft, dass er noch irgendwie am Schluss ein Match reinbekommt. Aber er hat einfach gesagt, er macht es lieber nicht, kann nicht und fühlt sich nicht bereit», berichtete Federer.

Er hört sich gut an. Ich glaube, er muss jetzt einfach entscheiden, wie es weitergeht und ich glaube, das ist diese Zeit, die er jetzt momentan durchgeht.

Der 43-Jährige blickt mit grosser Neugierde auf Nadals nächste Wochen und Monate: «Er hört sich gut an. Ich glaube, er muss jetzt einfach entscheiden, wie es weitergeht, und ich glaube, das ist diese Zeit, die er jetzt momentan durchgeht.»