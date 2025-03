Drittrunden-Out in 3 Sätzen für Mirra Andrejewa: Nach 2 Turniersiegen de suite bleibt die Russin in Miami knapp an Amanda Anisimova hängen.

Legende: Wieder einmal in die Knie gezwungen Für Mirra Andrejewa geht es in Miami nach 13 Siegen de suite nicht mehr weiter. Keystone/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Nach 13 gewonnenen Matches in Folge, die Mirra Andrejewa bei den WTA-1000-Turnieren in Dubai und zuletzt in Indian Wells je die Trophäe eingetragen hatten, musste die Russin auf dem Court wieder einmal einer Gegnerin gratulieren. Die Einheimische Amanda Anisimova vermochte die erst 17-jährige Seriensiegerin auf dem Weg in den Achtelfinal in Miami zu stoppen.

Neuer Rekord für Djokovic Box aufklappen Box zuklappen Novak Djokovic hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Der 37-Jährige feiert beim Drittrunden-Sieg in Miami seinen 411. Erfolg an einem ATP-1000-Turnier. Damit übertraf er Rafael Nadal. Roger Federer nimmt mit 381 Siegen Platz 3 ein. Auch bei den Turniersiegen in der zweithöchsten Kategorie sind die Top 3 gleich verteilt: Djokovic hat 40 Mal gewonnen, Nadal 36 Mal und Federer 28 Mal.

Anisimova (WTA 17), ihrerseits die Gewinnerin von Doha, entschied ein enges Duell mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Der Verlust des ersten Durchgangs trotz 5:4-Führung bei eigenem Aufschlag wog für Andrejewa letztlich zu schwer. Die formstarke Weltranglisten-6. hätte als erste Teenagerin das Double Indian Wells/Miami schaffen können.

Noch eine Überraschung

Unerwartet kam im Sunshine-Bundesstaat auch das Aus für Madison Keys (WTA 5) in der 3. Runde. Die aktuelle Melbourne-Championne scheiterte deutlich mit 4:6 und 2:6 an Wildcard-Inhaberin Alexandra Eala (WTA 140). Bei der Philippinin handelt es sich um eine 19-jährige Schülerin aus der Rafael-Nadal-Academy in Manacor.

