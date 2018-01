Benderer: Vorfreude hier, Vorsatz da

Roger Federer und Belinda Bencic bestreiten derzeit für die Schweiz den Hopman Cup im australischen Perth. An der Silvester-Gala verrieten sie, ob sie sich fürs neue Jahr Vorsätze genommen haben – und wenn ja, welche.

Bencic und Federer brillieren abseits des Courts 2:04 min, vom 1.1.2018

Am Dienstag trifft das Schweizer Duo am Hopman Cup im 2. Spiel auf Russland (10:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Die 1. Partie hatten Federer/Bencic gegen Japan 3:0 gewonnen.

Vor ihrem 2. Auftritt gaben sie SRF Sport noch ein Silvester-Interview.

Was für ein Silvester-Neujahrs-Mensch sind Sie?

Federer: «Ich freue mich immer auf das, was kommt. Bei uns geht es sowieso immer weiter und weiter. Aber es ist auch ein Moment, um kurz zurückzulehnen und zu überlegen, was dieses Jahr gut und schlecht gelaufen ist und was man fürs nächste Jahr verbessern könnte.»

Bencic: «Bis jetzt habe ich meistens am nächsten Tag gespielt, deshalb gab es eher weniger Party. Wenn man mit den richtigen Menschen zusammen ist, kann man den Neujahrsbeginn am besten geniessen.»

Haben Sie sich Neujahrs-Vorsätze genommen?

Federer: «Ehrlich gesagt, ich mache es nicht. Ich werde viel danach gefragt, aber ich nehme mir keine grossen Vorsätze.»

Bencic: «Das habe ich eigentlich immer gemacht, aber es bringt nicht viel. Im neuen Jahr möchte ich neben dem Platz ein wenig ordentlicher sein.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.12.2017, 10:30 Uhr