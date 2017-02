«Captain Federer» ankert in Prag

Federer und Nadal im Doppel?

In Prag äusserte Roger Federer den Wunsch, einmal mit seinem Dauerrivalen Rafael Nadal im Doppel anzutreten. «Ich wollte schon immer mal mit Rafa spielen, weil unsere Rivalität so speziell ist. Ich habe seine schlimme Vorhand zu oft an mir vorbeifliegen sehen», sagte Federer.