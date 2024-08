Dominic Stricker kann nach langer Zeit mal wieder zweimal in Serie jubeln. Im Viertelfinal kommt es zum Schweizer Duell.

Challenger-Turnier in Polen

Legende: Sieht Licht am Ende des Tunnels Dominic Stricker. Imago/Hasenkopf

Dominic Stricker (ATP 190) hat beim Challenger-Turnier im polnischen Grodzisk Mazowiecki durch einen 2-Satz-Sieg gegen den Esten Mark Lajal (ATP 255) den Viertelfinal erreicht – und damit erstmals seit seiner Rückkehr im Juni nach einer langwierigen Rückenverletzung 2 Matches in Folge gewonnen. Auf dem Hartplatz setzte sich Stricker nach etwas mehr als einer Stunde mit 6:4, 6:0 durch.

Am Dienstag bei seinem ersten Sieg hatte der 21-Jährige noch deutlich mehr kämpfen müssen. Gegen den Inder Ramkumar Ramanathan (ATP 324) brauchte Stricker fast zweieinhalb Stunden für den 5:7, 6:3, 6:4-Sieg. Im letzten Satz breakten sich die beiden Akteure insgesamt 5 Mal.

Jetzt wartet Hüsler

Im Viertelfinal kommt es nun ausgerechnet zum Duell mit Landsmann Marc-Andrea Hüsler (ATP 205), der seine beiden Partien auf dem Weg unter die besten 8 jeweils in 2 Sätzen für sich entschied. Die beiden treffen zum ersten Mal seit dem epischen Spiel in Gstaad im Jahr 2022, das Stricker in 3 Sätzen gewonnen hatte, aufeinander.