Der 2017 erstmals ausgetragene Teamwettbewerb findet im September in Chicago statt. Federer macht schon jetzt Werbung.

Das erste Mal in Chicago

Legende: Video Federer bewirbt den Laver Cup in Chicago abspielen. Laufzeit 1:39 Minuten.

Federer bewirbt den Laver Cup in Chicago

Nach der Finalniederlage in Indian Wells reiste Roger Federer weiter nach Chicago. In der US-Metropole findet im September die zweite Auflage des Laver Cup statt. An der Lancierung des Teambewerbs war der Schweizer massgeblich beteiligt.

Im neu geschaffenen Format, das 2017 in Prag Premiere feierte, gehen für «Team Europe» und «Team World» je sechs Spieler an den Start.

Erfahren Sie im Video, wieso sich Federer besonders auf das Gastspiel in Chicago freut und wer die Teams anführen wird.