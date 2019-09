SRF wird sowohl auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App als auch in den Sportmagazinsendungen im Fernsehen und Radio in News- sowie Beitragsform über den Laver Cup 2019 in Genf berichten. Natürlich hätte SRF seinem Publikum den Laver Cup in Genf gerne live präsentiert. Aus vertragsrechtlichen Gründen kann SRF das Turnier jedoch nicht live übertragen.