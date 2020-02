Roger Federer gewinnt den «Match in Africa» gegen Rafael Nadal. Das Resultat war zweitrangig, die Show stand im Vordergrund.

Exhibition «Match in Africa»

Roger Federer hat seinen ersten Auftritt in Südafrika, dem Heimatland seiner Mutter Lynette, positiv gestaltet. In Kapstadt gewinnt er den von ihm initiierten «Match in Africa» – die 6. Ausgabe – gegen Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:3.

Der sportliche Aspekt war natürlich nur nebensächlich; im Vordergrund stand, dem Publikum ein Spektakel zu bieten. Im Fussballstadion von Kapstadt stellten 51'954 begeisterte Fans einen Rekord für ein Tennisspiel auf. Den alten Rekord von 42'500 hatte ebenfalls Federer bei seinem Exhibition-Spiel gegen Alexander Zverev im November aufgestellt.

Auch «Gateserer» triumphiert

Zuvor hatten sich die beiden Rivalen bereits im Doppel ein Duell geliefert. Federer gewann an der Seite von Microsoft-Milliardär Bill Gates gegen Nadal und den südafrikanischen Comedian Trevor Noah den 1-Satz-Match mit 6:3. Auch hier hatte der Spass im Vordergrund gestanden.

Legende: Harmonieren gut Roger Federer und Bill Gates. Reuters

Die Einnahmen aus diesem Abend werden in die «Roger Federer Foundation» fliessen. Die Stiftung unterstützt Bildungsprojekte im südlichen Afrika mit dem Ziel, die Bildungsqualität zu steigern. Weiter setzt sie sich dafür ein, von Armut betroffene Kinder in der Schweiz ausserschulisch zu fördern.

