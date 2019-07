Roger Federer und Rafael Nadal peilen beim 6. «Match for Africa» einen neuen Zuschauerrekord an. Das Benefiz-Spiel findet in Kapstadt statt.

Federer und Nadal spielen «Match for Africa» in Kapstadt

Legende: Spielen erneut gegeneinander für einen guten Zweck Rafael Nadal und Roger Federer. Keystone

Die sechste Auflage von Roger Federers «Match for Africa» findet im kommenden Februar in Kapstadt statt. Der Basler tritt in der südafrikanischen Metropole gegen Rafael Nadal an.

Wunschszenario eingetroffen

Im Vorfeld findet ein Doppel mit Federer und Bill Gates sowie Nadal und dem südafrikanisch-schweizerischen Comedian Trevor Noah statt. «Es war für mich ein langgehegter Traum, im Heimatland meiner Mutter gegen meinen Lieblingsgegner und Freund Rafa Nadal zu spielen», wird Federer in der Mitteilung zitiert.

Im über 50'000 Zuschauer fassenden «Cape Town Stadium» streben Federer und Nadal einen Zuschauerrekord für einen Tennismatch an.