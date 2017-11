Federer ist der neue Preisgeldkönig

Roger Federer hat Golfprofi Tiger Woods als Preisgeldkönig abgelöst. Nach dem Sieg des Tennisstars an den ATP Finals gegen Alexander Zverev steht der Schweizer neu bei 110'235'682 Dollar.

Gemäss Angaben des Wirtschaftsmagazins Forbes hat Tiger Woods in seiner Karriere 110'061'012 Dollar eingestrichen. Dies reicht nach dem Sieg von Roger Federer über Alexander Zverev bei den ATP Finals in London «nur» noch für Rang 2 in der Liste der Preisgeldjäger. Der Schweizer weist neu ein Total von 110'235'682 Dollar an Siegprämien auf.

Auch Djokovic eingeholt

Woods, der in seiner Golfkarriere 14 Majors gewinnen konnte, hatte zuletzt allerdings keine Chance mehr, Prämien zu verdienen. Aufgrund seiner Rückenprobleme hat der US-Amerikaner nur unregelmässig Turniere gespielt und ist in der Weltrangliste mittlerweile auf den 1189. Platz abgestürzt.

Federer überholte im Oktober den Serben Novak Djokovic als Tennisprofi mit den höchsten Prämieneinnahmen. Djokovic hatte als erster Spieler die 100-Millionen-Grenze überschritten.