Federer und die Gabe, Realist zu sein

Am Samstag startet Roger Federer in seine 21. Profisaison. Auch wenn die Vorbereitung optimal verlief, gibt sich der Schweizer zurückhaltend.

Federer: «Ich kann mit 36 Jahren nicht alles anpeilen» 0:47 min, vom 29.12.2017

Während praktisch die gesamte Konkurrenz an Krücken geht, startet Roger Federer top motiviert und optimal vorbereitet ins neue Tennisjahr. Am Samstag greift er an der Seite von Belinda Bencic gegen Japan in den Hopman Cup ein (10:30 Uhr live auf SRF zwei). Hier gibt's alles Wissenswerte.

Das sagt Roger Federer

Über Druck: «Bis jetzt geht es, aber die Fragen zum Druck werden natürlich kommen. Es ist eine logische Folge der ganzen Siege. Aber ich bin vorsichtig. Ich weiss, dass es nicht realistisch ist, mit fast 37 Jahren alles anzupeilen.»

Über 2017: «Ich musste mich bis zu einem gewissen Grad neu erfinden. Ich habe sehr viel gelernt. Ich kann nicht mehr 5 Wochen am Stück spielen und ich muss vorsichtig sein, wo ich antrete. Das muss alles stimmen. Der Schlüssel war aber sicher auch, dass ich befreit aufspielen konnte.»

Federer über 2017: «Musste mich neu erfinden» 1:27 min, vom 29.12.2017

Das sagt Belinda Bencic

Über ihr Comeback: «Ich hätte nicht erwartet, dass ich so stark zurückkomme und den Sprung in die Top 100 so schnell schaffe. Es zeigt, dass ich mich richtig vorbereitet habe.»

Über Federer: «Ich kann von seiner Erfahrung profitieren. Auch von seiner cleveren Planung. Dass man auf den Körper hören muss, nicht zu viele Turniere spielen sollte. Ich bin erst 20 Jahre alt und muss das noch lernen.»

Bencic: «Ich habe Fehler gemacht» Bencic: «Es ist eine pure Freude, wieder zu spielen» Bencic: «Ich habe Fehler gemacht» 0:35 min, vom 29.12.2017

Bencic: «Es ist eine pure Freude, wieder zu spielen» 0:51 min, vom 29.12.2017

Der Modus

Gespielt wird beim Hopman Cup in zwei Vierergruppen. Jedes Team spielt einmal gegen die drei anderen Duos aus der gleichen Gruppe. Dabei werden jeweils ein Männereinzel, ein Fraueneinzel und ein Mixed-Doppel ausgetragen. Die beiden Gruppenersten ermitteln im Final den Turniersieger.

Die Teilnehmer

Gruppe A: Deutschland (A. Zverev/Kerber), Kanada (Pospisil/Bouchard), Belgien (Goffin/Mertens), Australien (Kokkinakis/Gavrilova)

Gruppe B: Schweiz (Federer/Bencic), USA (Sock/Vandeweghe), Russland (Chachanow/Pawljutschenkowa), Japan (Sugita/Osaka)

