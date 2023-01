Die USA haben die Premierenauflage des United Cups für sich entschieden. Der Weltranglisten-9. Taylor Fritz holte mit dem 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)-Sieg gegen den Wimbledon-Finalisten von 2021, Matteo Berrettini, im Final gegen Italien den entscheidenden 3. Punkt bereits im 3. Spiel.

Zuvor hatten Frances Tiafoe und Jessica Pegula Siege eingefahren. Das letzte – bedeutungslose – Einzel entschied Madison Keys gegen Lucia Bronzetti klar mit 6:3 und 6:2 für sich. Das Mixed-Doppel, das den Abschluss gebildet hätte, wurde abgesagt.

Bei dem Mixed-Event, das den Männer-Wettbewerb ATP Cup im Kalender ersetzt, bereiteten sich zahlreiche Spitzenspielerinnen und -spieler auf die Australian Open (ab 16. Januar) in Melbourne vor. Die Schweiz war in der Gruppenphase in Brisbane nach einer Niederlage gegen Polen gescheitert.