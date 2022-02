Beim WTA-500-Turnier in St. Petersburg hat sich Belinda Bencic in die 2. Runde gekämpft. Jil Teichmann gelang selbiges nicht.

Belinda Bencic (WTA 24) hat ihren ersten Match nach dem Zweitrunden-Out bei den Australian Open gewonnen. Beim WTA-500-Turnier in St. Petersburg (RUS) kämpfte sich die an Nummer 5 gesetzte Ostschweizerin in 2:22 Stunden in die Achtelfinals. Bencic schlug die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 29) mit 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Der 3. Satz war eine enge Angelegenheit: Nach je einem Break ging es ins Tiebreak. Dort zog Bencic auf 5:1 und 6:3 davon, konnte aber ihre ersten beiden Matchbälle nicht nutzen. Erst beim 3. Anlauf klappte es. In der nächsten Runde trifft die Schweizerin entweder auf die Belgierin Alison van Uytvanck (WTA 52) oder die slowenische Qualifikantin Kaja Juvan (WTA 102).

Teichmann scheitert an Kontaveit

Ebenfalls über 3 Sätze musste in St. Petersburg Jil Teichmann (WTA 35) gehen. Im Gegensatz zu Bencic verliess die Bielerin den Court am Ende aber als Verliererin. Teichmann unterlag der an Nummer 2 gesetzten Estin Anett Kontaveit (WTA 9) mit 3:6, 6:1, 3:6.