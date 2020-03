Der Tennisstar und seine Frau zeigen sich in der Corona-Krise solidarisch und hoffen, dass andere ihrem Beispiel folgen.

Für Schweizer Familien in Not

Am Mittwochmittag gab Federer die Spende über seine sozialen Kanäle bekannt: «Mirka und ich haben beschlossen, persönlich eine Million Franken für die am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zu spenden.»

Das Paar schrieb zudem, ihr Beitrag sei «nur ein Anfang» und hofft, dass sich «andere anschliessen, um noch mehr bedürftige Familien zu unterstützen». In diesen herausfordernden Zeiten solle niemand zurückgelassen werden, so Federer.

Die Spende geht an den vom Verein Winterhilfe neu eingerichteten «Fonds für Familien in Not». Das präzisierte Federer in einem zweiten Post wenige Stunden später.

Der Verein Winterhilfe unterstützt mit diesem Fonds Working-Poor-Familien, die in der aktuellen Coronakrise existenzielle Einkommensverluste erleiden. An diese Familien will der Verein ab sofort Einkaufsgutscheine abgeben, die Kosten für die Notfall-Kinderbetreuung übernehmen oder weitere Unterstützung leisten.

Federer lässt Worten Taten folgen

Federer folgt mit seiner Spende anderen Sportgrössen, die sich in der Coronakrise bereits spendabel gezeigt haben. Die Fussballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spendeten beispielsweise beide bereits 7-stellige Beträge an Krankenhäuser.

Am letzten Freitag hatte sich Federer erstmals im Rahmen der Corona-Krise geäussert. Er folgte auf Instagram der Challenge von Bundesrat Alain Berset. «Wir müssen das seriös nehmen, unglaublich seriös. Wir müssen dieses Virus bekämpfen, und es ist momentan wichtiger denn je, dass wir uns alle gegenseitig helfen», sagte Federer auf Instagram. Nun setzt er diesen Aufruf persönlich in Form einer Spende um.