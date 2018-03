Mit dem Sieg im Viertelfinal gegen Landsfrau Venus Williams hatte Danielle Collins für eine Sensation gesorgt. Im Halbfinal war die Qualifikantin der Power von Jelena Ostapenko (WTA 5) nicht mehr gewachsen. 33 Winner schlug die Lettin in den 100 Minuten gegenüber 12 der Amerikanerin. French-Open-Siegerin Ostapenko trifft nun im Final auf US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA/WTA 12)

Trotz dem Out durfte sich Collins über eine äusserst erfolgreiche Woche freuen. In der Weltrangliste wird die 24-Jährige am Montag von Position 93 auf Platz 53 vorstossen. Die Halbfinal-Qualifikation bringt ihr zudem 327'000 Dollar an Preisgeld ein.

Zverev trifft auf Carreno Busta

Bei den Männern schaffte Alexander Zverev den Halbfinal-Einzug. Der deutsche Weltranglisten-Fünfte feierte im Viertelfinal einen überzeugenden 6:4, 6:4-Sieg gegen den Kroaten Borna Coric (ATP 36). Nächster Gegner ist der Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 19).

Im anderen Halbfinal duellieren sich der Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 6) und der Amerikaner John Isner (ATP 17).