Tennis-Legende Ivan Lendl feiert einen runden Geburtstag. Wir erinnern uns an seine grosse Karriere.

Spätestens 1980 in Basel, als der damals 20-jährige Ivan Lendl im Final den grossen Björn Borg bezwungen hatte, war klar, dass da ein neuer Stern am Tennishimmel aufstieg. Es folgten viele weitere Siege. Am Ende zählte der gebürtige Tschechoslowake 94 Titel und zierte während 270 Wochen die Spitze der Weltrangliste.

Auch bei den wichtigsten Turnieren gehörte der zähe, austrainierte Lendl zu den Favoriten. Je 3 Mal gewann er die US Open und Roland Garros, 2 Mal die Australian Open. Als Trainer feierte der heutige US-Bürger ebenfalls zahlreiche Erfolge. Etwa an der Seite von Andy Murray oder Alexander Zverev, der die Zusammenarbeit vergangen Sommer beendete. Nun wird Lendl 60 Jahre alt. Höchste Zeit, sich an seine grosse Karriere zu erinnern (siehe Video oben).