Kaum jemand in der Schweiz hat keine Meinung zu Martina Hingis. Am Donnerstag ist sie bei «Gredig direkt» zu Gast.

Legende: Glückliches Leben nach der Karriere Martina Hingis ist Mutter einer dreijährigen Tochter. Keystone

«Wer ich wirklich bin» lautete im letzten Herbst der Titel eines langen Presseartikels über Martina Hingis. Es gab Erklärungsbedarf, weil die 41-Jährige in der Schweiz kaum je so geachtet und anerkannt war wie im Ausland. Höhe- und Tiefpunkte ihrer grossen Tenniskarriere rollte kürzlich auch ein DOK bei SRF noch einmal auf.

Nur selten wurde die Geschichte vom Aufwachsen auf den Tenniscourts, vom frühen Erfolg und auch vom späteren Scheitern bis dahin in Hingis' Sinn erzählt – zumindest hierzulande. Hat sich das nun geändert, 25 Jahre, nachdem ihr Stern in Melbourne mit dem ersten Sieg an den Australian Open aufging?

01:15 Video Die Erfolge von Hingis an den Australian Open Aus Sport-Clip vom 11.01.2016. abspielen

Der erste Weltstar aus der Schweiz

Stimmt die vielbemühte Feststellung, Hingis sei für die kleingeistige Schweiz zu gross gewesen? Ist sie quasi die Antithese zu Novak Djokovic, der in seinem Heimatland Unterstützung geniesst, aber international nach den Querelen um seine Einreise in Australien immer weniger Kredit hat? Und wie steht es eigentlich wirklich um die mentale Gesundheit von professionellen Tennisspielern?