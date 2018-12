Hopman Cup in Perth

Mit 1:2 mussten sich die USA bei ihrem ersten Einsatz am Hopman Cup Griechenland geschlagen geben. Serena Williams hatte bei ihrer Rückkehr nach Australien, wo sie 2017 in der 8. Schwangerschafts-Woche die Australian Open gewann, wenig Schuld. Sie gewann ihr erstes Spiel seit den US Open Ende August gegen Maria Sakkari 7:6 (7:3), 6:2.

Tsitsipas schlägt Tiafoe

Ihr Partner Frances Tiafoe verlor aber sein Match gegen Griechenlands Nummer eins Stefanos Tsitsipas 3:6, 7:6 (7:3), 3:6, bevor die 37-jährige Williams und der 17 Jahre jüngere Tiafoe im Mixed mit 1:4, 4:1, 2:4 unterlagen.

Am Neujahrstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen den USA und Titelverteidiger Schweiz.