Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen Peter Lundgren (Archivbild). Keystone/AP/Shuji Kajiyama

Er führte Roger Federer als Trainer zum ersten Wimbledonsieg: Peter Lundgren ist im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Dies teilten seine Kinder Lukas und Julia am Freitag via Facebook mit.

«Einer der wichtigsten Menschen ist viel zu früh von uns gegangen. Er war eine Inspiration und eine grosse Hilfe für viele, auf und neben dem Platz», hiess es im Post.

Sowohl Federer als auch Wawrinka gecoacht

Lundgren, der als Spieler in den Achtzigern im Schatten seiner berühmten schwedischen Landsleute wie Mats Wilander und Stefan Edberg stand, erlangte vor allem als Coach von Roger Federer grosse Bekanntheit in der Szene. Er arbeitete von 2000 bis 2003 mit dem Baselbieter zusammen und führte ihn an die Weltspitze. Von August 2010 bis September 2011 coachte er ausserdem Stan Wawrinka.

Zuletzt hatte Lundgren mit grossen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, 2023 wurde ihm wegen einer Infektion ein Fuss amputiert.