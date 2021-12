Mitten in der Melbourne-Vorbereitung: Bencic hat sich in Abu Dhabi mit Covid-19 infiziert und leidet unter Fieber und Schüttelfrost.

Belinda Bencic ist knapp einen Monat vor Beginn der Australian Open an Corona erkrankt. Die Olympiasiegerin weilt derzeit für die Vorbereitung in Abu Dhabi. Zuvor wurde an selber Stelle bereits Rafael Nadal positiv getestet.

Sie liess verlauten: «Obwohl ich vollständig geimpft bin wurde ich positiv auf Covid-19 getestet.» Sie sei in Isolation und leide unter «ziemlich starken Symptomen (Fieber, Schmerzen, Schüttelfrost)». Wenngleich der Zeitpunkt im Hinblick auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht ideal sei und sie mitten in der Vorbereitung auf die Australian Open stecke, gab sich Bencic kämpferisch: «Sobald ich wieder gesund bin und aus der Isolation raus darf, werde ich mich auf den Weg nach Australien machen.»

Schon im Vorjahr von Corona gebremst

Bereits im letzten Jahr hatte das Coronavirus ihre Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres massiv beeinträchtigt. Sie war zwar nicht an Covid-19 erkrankt, musste aber in Melbourne 14 Tage in eine strikte Hotelquarantäne ohne die Möglichkeit zu trainieren, da auf ihrem Flug andere Passagiere positiv getestet wurden. Auch jetzt wird die Zeit wieder knapp, um sich noch in Topform zu bringen. Die Australian Open beginnen bereits am 17. Januar.