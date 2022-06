Legende: «Weiss nicht, was in naher Zukunft mit meiner Karriere passiert.» Rafael Nadal fürchtet, dass dies seine letzten French Open sein könnten. imago images/FedericoPestellini/Panoramic

«Vielleicht ist es mein letztes Spiel in Roland Garros und das würde ich gerne tagsüber bestreiten.» Mit dieser Aussage vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Novak Djokovic hat Rafael Nadal aufhorchen lassen. Der Spanier, der am Freitag seinen 36. Geburtstag feiert, hat die French Open 13 Mal gewonnen. Und damit so oft, wie kein anderer Spieler eines der Grand-Slam-Turniere für sich entscheiden konnte.

«Ich spiele lieber am Tag, ich kenne Roland Garros am Tag. Und mir ist bewusst, dass ich nicht weiss, was im nächsten Jahr passieren wird», führte Nadal aus. «In dieser Phase meines Lebens und meiner Karriere kann, mit allem was ich habe, alles geschehen.» Dem Wunsch Nadals kamen die Organisatoren allerdings nicht nach. Das Spiel gegen die Weltnummer 1 findet am Dienstag in der Night Session statt und wird nicht vor 20:45 Uhr beginnen.

Nadal vs. Djokovic geht in die 10. Runde

Der Mallorquiner hat am Bois de Boulogne erst 3 Spiele verloren, 2 davon gegen Djokovic – bei 9 Rencontres auf der roten Asche Paris'. Während der Serbe seinen Achtelfinal gegen Diego Schwartzman souverän in 3 Sätzen erledigte, musste sich Nadal gegen Félix Auger-Aliassime über 5 Sätze durchbeissen.

00:28 Video Nadal und Auger-Aliassime liefern sich engen Ballwechsel Aus Sport-Clip vom 29.05.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

In Anspielung auf seine langjährigen Fussprobleme erklärte der 35-Jährige: «Vor gut 2 Wochen wusste ich nicht einmal, ob ich hier spielen kann. Ich weiss nicht, was in naher Zukunft mit meiner Karriere passiert. Ich versuche einfach, so viel wie möglich zu geniessen.»