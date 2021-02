Legende: Konnte Spanien auch im 2. Spiel beim ATP Cup nicht helfen Rafael Nadal. imago images

Rückenprobleme lassen keinen Einsatz von Nadal zu

Rafael Nadal konnte beim ATP Cup in Melbourne auch im 2. Gruppenspiel gegen Griechenland nicht für Spanien antreten. Nach Problemen im unteren Rückenbereich verzichtete der 34-Jährige auf das Duell mit Stefanos Tsitsipas in der Nacht auf Freitag. «Es geht mir noch nicht gut genug, um zu spielen. Es wird nach und nach besser, aber es reicht noch nicht, um ein Spiel mit maximaler Intensität zu bestreiten», sagte Nadal dem TV-Sender Vamos. Er will mit Blick auf die Australian Open in Melbourne kein Risiko eingehen. Spanien unterlag nach Nadals Forfait den Griechen mit 1:2, qualifizierte sich aber dennoch für die Halbfinals, wo Italien wartet.

Serbien scheitert an Deutschland

Titelverteidiger Serbien schied am ATP-Cup aus. Angeführt von der Weltnummer 1 Novak Djokovic verloren die Serben die abschliessende Begegnung der Vorrunde gegen Deutschland 1:2. Die Entscheidung fiel im Doppel, als Alexander Zverev/Jan-Lennard Struff sich gegen Djokovic/Nikola Cacic im Super-Tiebreak des 3. Satzes 10:7 durchsetzten. Im Einzel hatte Zverev gegen Djokovic in 3 Sätzen verloren. Deutschland trifft im Halbfinal auf Russland.

Serena Williams gibt Forfait

Serena Williams hat vor dem Halbfinal beim Vorbereitungsturnier in Melbourne Forfait erklärt. Die 39-jährige US-Amerikanerin habe aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter zurückgezogen, teilte die WTA am Freitag mit. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin hatte zuvor noch ihren Viertelfinal gegen Landsfrau Danielle Collins 6:2, 4:6, 10:6 gewonnen. Ihre Halbfinal-Gegnerin, die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty, zieht nun kampflos ins Endspiel ein.