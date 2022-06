Legende: Sie ist zurück auf dem Court Nach 357 Tagen Pause gab Serena Williams ihr Wettkampf-Comeback. Keystone/AP/Kirsty Wiggelsworth

Serena Williams' Pause ist nach 357 Tagen vorbei

Serena Williams ist nach 357 Tagen Zwangspause mit einem Sieg in den Tenniszirkus zurückgekehrt. Die 40-jährige Amerikanerin gewann beim WTA-Rasenturnier im englischen Eastbourne ihren Auftaktmatch im Doppel an der Seite der Tunesierin Ons Jabeur gegen Marie Bouzkova (CZE) und Sara Sorribes Tormo (ESP) mit 2:6, 6:3, 13:11. Williams tritt in der kommenden Woche mit einer Wildcard in Wimbledon an. Dort hatte sie am 29. Juli 2021 bei ihrer Erstrunden-Aufgabe ihren letzten Match für nun 357 Tage bestritten. «Habe ich jemals daran gezweifelt, dass ich zurückkehren werde? Auf jeden Fall, ganz sicher», sagte Williams in Eastbourne.

01:44 Video Archiv: Williams verletzt sich in Wimbledon und muss aufgeben Aus Sport-Clip vom 29.06.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

ATP-Tour erlaubt Coaching in der 2. Jahreshälfte 2022

Die ATP startet einen weiteren Versuch, eine Form des Coachings auf ihrer Tour zu erlauben. Ab den Turnieren vom 11. Juli bis hin zu den ATP Finals im November (inklusive den US Open) ist es den Spielern in Quali- und Hauptfeld-Matches gestattet, eine Form von Coaching zu erhalten. Von vorbestimmten Sitzen im Stadion aus dürfen Trainer und Betreuer ihren Schützlingen nonverbale und kurze verbale Anweisungen geben.

Laver Cup in Vancouver und Berlin

Die Organisatoren des Laver Cups haben die Austragungsorte der Ausgaben 2023 und 2024 bekanntgegeben. Nächstes Jahr gastiert der Männer-Teamwettkampf an Kanadas Westküste in Vancouver. 2024 wird der Laver Cup dann in Berlin ausgetragen. In diesem Jahr findet der Event, an dem sich Top-Spieler aus Europa mit Tennis-Profis aus dem Rest der Welt messen, in London statt (23. bis 25. September).