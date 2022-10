Der zurückgetretene Roger Federer wird Ende Oktober nicht an den Swiss Indoors in Basel auftauchen. Dies gab der Veranstalter per Communiqué bekannt.

Legende: Braucht noch etwas Zeit, um das Erlebte zu verdauen Roger Federer. IMAGO / Shutterstock

Roger Federer ist noch nicht bereit, sich in seinem «Wohnzimmer» an den Swiss Indoors in Basel von den Fans zu verabschieden. Das Angebot von Organisator Roger Brennwald war da, doch der Ende September zurückgetretene Federer braucht noch mehr Zeit.

«Ich danke den Swiss Indoors für ihre Bereitschaft, mich dieses Jahr in Basel zu empfangen. Ich habe versucht, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit passiert ist. Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London», liess sich der 41-Jährige zitieren.

Hüsler und Wawrinka schlagen in Basel auf

Die Organisatoren gaben bei dieser Gelegenheit das komplette Teilnehmerfeld für 2022 bekannt. Die Namen von Carlos Alcaraz (ATP 1) oder Casper Ruud (ATP 3) waren bereits bekannt. Insgesamt sind sechs Top-20-Spieler zugegen, aber auch Andy Murray (ATP 48) oder Wildcard-Empfänger Marc-Andrea Hüsler und Stan Wawrinka dank geschütztem Ranking spielen im Hauptfeld.