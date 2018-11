Am Donnerstag präsentierte die Vereinigung der Profispieler ihre Pläne für den ATP Cup. Dieser wird 6 Wochen nach der Premiere des Davis-Cup-Finals in Australien stattfinden und wurde als «grössere» Neuauflage des früher in Düsseldorf ausgetragenen World Team Cups angekündigt.

Der Modus

In 3 noch nicht bekannten Städten sollen 24 Nationen im Vorfeld der Australian Open um den Titel spielen. In 6 Gruppen à 4 Teams und einer anschliessenden Finalrunde werden pro Begegnung zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen.

Das Turnier soll 10 Tage dauern und ist mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Zudem können die Spieler bis zu 750 Weltranglistenpunkte ergattern.

Unterstützung von Federer und Co.

Anders als der Davis Cup besitzt der ATP Cup die Unterstützung der Spieler. «Es ist der beste Weg, um in die Saison zu starten», sagte Novak Djokovic. Zverev hält das Turnier für «einen guten Weg, Teamwettbewerbe im Tennis zu erhalten». Auch Roger Federer und John Isner äusserten sich wohlwollend zum neuen Format.