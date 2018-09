«Team Europe» und «Team World» mit je 6 Spielern messen sich über 3 Tage in 9 Einzel- und 3 Doppel-Matches. Gespielt wird jeweils auf 2 Gewinn-Sätze. Siege am Freitag geben 1 Punkt, am Samstag 2 Punkte, am Sonntag 3. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt.