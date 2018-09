Den ersten Satz konnte das «Traum-Doppel» Roger Federer und Novak Djokovic noch mit 7:6 (7:5) für sich entscheiden. Danach harmonierten ihre Gegner Jack Sock/Kevin Anderson aber besser und entschieden die Sätze 2 und 3 für sich.

Am Ende mussten sich der Schweizer und der Serbe ihren Gegnern mit 7:6, 3:6, 6:10 geschlagen geben. Es war für die Spieler der Weltauswahl der erste Punkt. Djokovic sorgte in der Arena in Chicago zwischenzeitlich für Lacher, als er den am Netz stehenden Federer unabsichtlich, aber mit voller Wucht abschoss:

Die ersten drei Einzel des Tages hatten die Europäer allesamt für sich entschieden:

Grigor Dimitrov - Frances Tiafoe: 6:1, 6:4

6:1, 6:4 Kyle Edmund - Jack Sock: 6:4, 5:7, 10:6

6:4, 5:7, 10:6 David Goffin - Diego Schwartzman: 6:4, 4:6, 11:9

Federer im Einzel im Einsatz

Auch am zweiten Tag stehen in der amerikanischen Metropole erneut 3 Einzel sowie ein Doppel auf dem Programm. Federer wird die zweite Partie des Tages bestreiten, sein Gegner ist Nick Kyrgios. Die beiden waren sich vor gut 3 Wochen in der 3. Runde der US Open gegenüber gestanden.