Legende: Geduld und Zuversicht Roger Federer stand seit dem Viertelfinal-Out in Wimbledon nicht mehr auf dem Tennisplatz. Reuters

«Das Schlimmste liegt hinter mir, ich freue mich auf alles, was kommt», meinte Roger Federer bei einem Sponsorentermin. Nach dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon war eine 3. Knie-OP nötig geworden. «Kommt man nach einer Verletzung zurück, ist jeder Tag ein besserer Tag. Eine spannende Zeit. Ich habe das schon letztes Jahr durchgemacht, es ist mental kein Problem», sagte Federer.

Es werden 3 Hardcore-Tage, an denen ich mir voll Tennis reinziehe.

Die Rückkehr auf die Profitour sieht der 40-Jährige als «Herausforderung». Er will «möglichst schnell ins Konditionstraining und auf den Platz» zurückkehren, «aber das braucht noch ein bisschen Geduld».

Der Laver Cup in Boston (24.-26. 9.) wird ohne den Initiator auskommen müssen. «Das schmerzt mich natürlich sehr», sagte Federer. Er werde das Duell zwischen Europa und dem Rest der Welt aus der Ferne verfolgen: «Es werden 3 Hardcore-Tage, an denen ich mir voll Tennis reinziehe.» 2022, wenn der Laver Cup in London gastiert, will er wieder dabei sein: «Das ist eines meiner Ziele, dass ich mich richtig reinhänge, um zurückzukommen und dort spielen zu dürfen.»