Legende: Schrieb in Dallas Geschichte Wu Yibing aus China. Imago/George Walker

Wu Yibing (ATP 97) hat beim ATP-250-Event in Dallas Tennis-Geschichte geschrieben. Der 23-Jährige gewann als erster Chinese auf der ATP-Tour ein Turnier. Wu schlug in einem extrem engen Endspiel den Amerikaner John Isner (ATP 39) mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12).

In der Partie, die sich über 2:58 Stunden hinzog, gelang keinem der beiden Spieler ein Servicedurchbruch. Im entscheidenden Tiebreak vergaben vorerst beide Akteure bei Aufschlag des Gegners drei Matchbälle. Als Wu nach dem 1. Minibreak bei eigenem Service zum 4. Matchball kam, konnte diesen Isner noch abwehren. Erst mit dem 5. Versuch konnte der Chinese endlich jubeln.

Vor einem Jahr noch auf Rang 1869

Durch seinen Triumph in Texas wird sich der Asiate in der Weltrangliste am Montag auf Rang 57 verbessern. Noch vor einem Jahr lag der Chinese, der 2017 das Juniorenturnier der US Open gewonnen hatte, auf Platz 1869 des ATP-Rankings, nachdem er immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden war.