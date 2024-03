Zukunftshoffnung Lulu Sun kehrt Swiss Tennis den Rücken. In Neuseeland wird sie die klare Nummer 1 des Landes.

Neu für Neuseeland am Start

Legende: Gibt Swiss Tennis einen Korb Lulu Sun. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Lulu Sun erreichte im Januar beim WTA-Turnier in Auckland als Qualifikantin die 2. Runde und zog damit das Interesse des neuseeländischen Tennisverbandes auf sich. Die 22-jährige Tochter eines Kroaten und einer Chinesin ist in Te Anau auf der neuseeländischen Südinsel geboren und besitzt einen Schweizer sowie einen neuseeländischen Pass.

Auf der Website von Tennis New Zealand erklärte die Nummer 151 der Welt ihren Entscheid. «In der Schweiz aufgewachsen trage ich die Liebe für beide Länder in meinem Herzen. Neuseeland zu repräsentieren ist für mich deshalb mehr als ein rein professioneller Entscheid, es ist eine Anerkennung meiner Wurzeln.»

Chance auf Olympia-Teilnahme

Auch praktische Überlegungen dürften zum Nationenwechsel beitragen. In Neuseeland ist Sun klare Nummer 1 und darf über einen Kontinental-Quotenplatz auf einen Start an Olympia hoffen. Als drittbeste Schweizerin wäre dies für diesen Sommer in Paris unrealistisch. Es ist anzunehmen, dass sie bald auch auf der WTA Tour unter neuseeländischer Flagge spielen wird.