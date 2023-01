2000 liess ein gewisser Michel Kratochvil mit einem Sieg gegen Andre Agassi in Indian Wells aufhorchen. Zwei Jahre später figurierte er auf Platz 35 in der Weltrangliste und zog in Wimbledon in den Achtelfinal ein. Heute ist Kratochvil Leiter einer Tennis-Akademie und steht nun erstmals als Experte bei den Tennis-Übertragungen bei SRF Sport im Einsatz. Er schätzt die Lage vor den Halbfinals der Männer an den Australian Open ein.

Welche Profis der 43-Jährige schon ausgebildet hat, wie stark er Djokovic einschätzt, welche Jungen im Mittelpunkt der Wachablösung an der Tennis-Spitze stehen und wie es um die Schweizer Tennis-Zukunft steht, erklärt Kratochvil im Interview.