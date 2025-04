Legende: 24. Trophäe auf der ATP-Tour Alexander Zverev bejubelte in München seinen 1. Turniersieg seit Paris-Bercy im November. Imago/Hasenkopf

3. München-Titel für Zverev

Alexander Zverev (GER/ATP 3) hat das ATP-500-Turnier in München dank einem 6:2, 6:4 im Final gegen Ben Shelton (USA/ATP 15) gewonnen. Für den Hamburger war es nach 2017 und 2018 der 3. Titel beim Sandplatz-Turnier in der bayrischen Hauptstadt, das auf dieses Jahr hin aufgewertet worden war. Für Zverev ist sein 24. Titel auf der ATP-Tour nicht nur das perfekte Geschenk an seinem 28. Geburtstag, sondern auch das Ende einer Durststrecke. Seit dem Finaleinzug an den Australian Open im Januar hatte die Weltnummer 3 bei 6 Turnieren keinen einzigen Halbfinal mehr erreicht.

ATP-Tour