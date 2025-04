Legende: Hat die Spur auf Sand noch nicht gefunden Novak Djokovic. Imago/Cordon Press

Nächste Niederlage für Djokovic

Novak Djokovic (SRB/ATP 5) findet auch in Madrid nicht in die Sandplatzsaison. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger verlor am ATP-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt sein Auftaktspiel gegen den Italiener Matteo Arnaldi (ATP 44) trotz einer Steigerung im 2. Satz 3:6, 4:6. Mit dem gleichen Resultat war Djokovic schon vor gut zwei Wochen in Monte Carlo bei seinem ersten Saisoneinsatz auf Sand ausgeschieden (gegen den Chilenen Alejandro Tabilo). Da der Serbe zuvor auch den Final von Miami in 2 Tiebreaks verloren hatte, konnte Djokovic erstmals seit 2007 in 3 aufeinanderfolgenden Partien keinen einzigen Satz gewinnen.

ATP 1000 Madrid