57'000'000 Dollar: Rekord-Preisgeld an US Open

Noch nie so viel Geld wie in New York

An den US Open wird in diesem Jahr erneut ein Rekord-Preisgeld ausgeschüttet. Insgesamt spielen die Tennisprofis beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York um mehr als 57 Millionen Dollar. Die Summe ist das höchste Preisgeld, das je bei einem der 4 Major-Turniere ausgeschüttet wurde. Die Einzel-Sieger erhalten in diesem Jahr jeweils 3,85 Millionen Dollar, die Finalisten 1,9 Millionen.

Berrettini muss Forfait geben

Matteo Berrettini kann seinen Titel in Gstaad in der kommenden Woche nicht verteidigen. Der 23-jährige Italiener (ATP 20) leidet an einer Knöchelverletzung. Berrettini hatte im letzten Jahr im Berner Oberland seinen 1. ATP-Titel gewonnen. In diesem Jahr triumphierte er zudem auf Sand in Budapest und beim Rasenturnier in Stuttgart. Im Wimbledon-Achtelfinal gewann er gegen Roger Federer nur gerade 5 Games.

2 von 3 Wildcards in Gstaad vergeben

Bekannt sind mittlerweile auch zwei der drei Wildcard-Empfänger in Gstaad. Diese gehen an die beiden Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 275), Achtelfinalist des letzten Jahres, und Sandro Ehrat (ATP 389). Die dritte Wildcard wird am Samstag vergeben.