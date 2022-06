Legende: Wird in Wimbledon fehlen Naomi Osaka. imago images/Shutterstock

Osaka verpasst Wimbledon verletzt

Die frühere Weltranglisten-Erste Naomi Osaka sagt ihren Start in Wimbledon ab. Die vierfache Siegerin bei Grand-Slam-Turnieren bekundet Probleme mit der linken Achillessehne. Die Japanerin hatte sich die Verletzung in Madrid zugezogen und musste deshalb schon das Turnier in Rom aus ihrem Turnierplan streichen. An den French Open war sie Ende Mai bereits in der 1. Runde gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova ausgeschieden.