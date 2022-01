Legende: Darf sich über einen wichtigen Sieg freuen Dominic Stricker. imago images

Stricker schlägt Sandgren

Dominic Stricker hat beim ATP-Challenger in Columbus einen Achtungserfolg gefeiert: Der 19-jährige Berner (ATP 241) bezwang in der 1. Runde den Amerikaner Tennys Sandgren, die Nummer 94 der Welt, 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:0). Sandgren verzichtete in diesem Jahr auf eine Reise an die Australian Open, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Strickers nächster Gegner am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist Stefan Kozlov (ATP 169), der letzte Woche in Melbourne in der 2. Runde in vier Sätzen an Matteo Berrettini gescheitert war.



01:26 Video Stricker schlägt in Stuttgart die Weltnummer 20 (Archiv) Aus Sport-Clip vom 10.06.2021. abspielen



Nishikori an Hüfte operiert

Kei Nishikori hat sich einer Hüftoperation unterzogen und wird rund 6 Monate ausfallen. Dies gab der frühere Weltranglisten-Vierte am Dienstag bekannt. Die Verletzung hatte den 32-jährigen Japaner auch zur Absage für die Australian Open in Melbourne gezwungen. Sein bislang letztes Turnier bestritt Nishikori, der 2014 den US-Open-Final erreicht hatte, im vergangenen Oktober in Indian Wells.