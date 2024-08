Alcaraz erleidet in Cincinnati früh Schiffbruch

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Rückschlag Carlos Alcaraz ist in Cincinnati bereits ausgeschieden. imago images/USA Today Network

Alcaraz unterliegt überraschend Monfils

Knapp zwei Wochen nach der Finalniederlage im Olympia-Final von Paris ist Carlos Alcaraz beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati nach einem Freilos zum Auftakt in der 2. Runde ausgeschieden. Der 21-jährige Spanier unterlag als Nummer 2 eingestuft in einer am Vortag wegen Regens unterbrochenen Partie dem 17 Jahre älteren Franzosen Gaël Monfils 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Monfils trifft nun auf den Dänen Holger Rune.