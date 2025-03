Legende: Kam nicht auf Touren Carlos Alcaraz. imago images/Zuma Press Wire

Miami: Alcaraz scheitert an Goffin

Titelanwärter Carlos Alcaraz ist beim ATP-1000-Turnier in Miami bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der Spanier, in Florida an Position 2 gesetzt, unterlag in seinem Zweitrundenmatch dem belgischen Routinier David Goffin 7:5, 4:6, 3:6 – und übte anschliessend Selbstkritik. «Das war generell ein niedriges Niveau von mir, ich habe nicht gut gespielt», sagte Alcaraz. Auch Daniil Medwedew ereilte das frühe Aus. Der am Rücken angeschlagene Miami-Sieger von 2024 unterlag dem Spanier Jaume Munar 2:6, 3:6. Novak Djokovic gewann gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:0, 7:6 (7:1).

ATP Miami