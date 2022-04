Legende: Lässt sich in Barcelona feiern Carlos Alcaraz. Getty Images/Pedro Salado Quality Sport Images

Alcaraz schlägt Tsitsipas und knackt die Top 10

Carlos Alcaraz hat den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der Spanier schlug im Viertelfinal des ATP-500-Turniers von Barcelona Stefanos Tsitsipas (ATP 5) in 3 Sätzen 6:4, 5:7, 6:2. Der Spanier, der am 5. Mai seinen 19. Geburtstag feiern wird, gab den Sieg gegen den amtierenden Monte-Carlo-Champion beim Stand von 4:1 im 2. Satz beinahe noch aus den Händen, konnte sich im Entscheidungsdurchgang aber rechtzeitig wieder fangen. Im Halbfinal bekommt es der Teenager mit Alex de Minaur (ATP 25) zu tun. Der Australier besiegte seinerseits Cameron Norrie (ATP 10) in der Runde der letzten 8 und ermöglichte Alcaraz so erst den Sprung in die Top 10. Im anderen Halbfinal treffen Diego Schwartzman (ATP 15) und Pablo Carreño Busta (ATP 19) aufeinander.

